Чайник электрический Hyundai HYK-G4508
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G4508
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Электрический чайник Hyundai HYK-G4508 — это идеальный помощник для любителей горячих напитков. С объемом 1.5 литра он отлично подходит для приготовления чая или кофе для всей семьи. ? Корпус чайника выполнен из прочного стекла, что не только придает ему стильный вид, но и позволяет контролировать уровень воды благодаря внешним индикаторам. ? Мощность в 1700 Вт обеспечивает быстрое кипячение, а закрытый нагревательный элемент гарантирует безопасность и легкость в уходе. ? Механическое управление делает использование чайника простым и интуитивно понятным. Вы сможете легко настроить его на нужный режим. ? Чайник оснащен подсветкой воды, которая создает приятную атмосферу во время приготовления напитков. Синяя подсветка добавляет современный штрих в дизайн. ? Удобная подставка с возможностью вращения позволяет легко снимать чайник и ставить его обратно, что особенно удобно на кухне с ограниченным пространством. ?? Обратите внимание на минимальный уровень воды — 0.5 литра, чтобы избежать перегрева и продлить срок службы устройства. ? Hyundai HYK-G4508 — это сочетание функциональности и стиля, которое станет отличным дополнением вашей кухни!
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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