Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
1600
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703656
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый
Термопот Hyundai HYTP-3144 — это незаменимый помощник для дома и офиса. Он обеспечивает быстрый доступ к горячей воде в любое время суток, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря функции поддержания температуры воды, вы всегда будете иметь под рукой горячую воду для приготовления напитков или еды. Также можно выбрать режим поддержания температуры в диапазоне от 40 до 95 °С, что позволяет использовать термопот для различных целей. Мощность устройства составляет 1600 Вт, а объем колбы — 5.5 л. Это позволяет быстро нагревать воду и долго поддерживать ее температуру. Колба изготовлена из нержавеющей стали марки 304, которая отличается высокой прочностью и долговечностью.
Термопот Hyundai HYTP-3144 — это незаменимый помощник для дома и офиса. Он обеспечивает быстрый доступ к горячей воде в любое время суток, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и удобство. Благодаря функции поддержания температуры воды, вы всегда будете иметь под рукой горячую воду для приготовления напитков или еды. Также можно выбрать режим поддержания температуры в диапазоне от 40 до 95 °С, что позволяет использовать термопот для различных целей. Мощность устройства составляет 1600 Вт, а объем колбы — 5.5 л. Это позволяет быстро нагревать воду и долго поддерживать ее температуру. Колба изготовлена из нержавеющей стали марки 304, которая отличается высокой прочностью и долговечностью.
Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Термопот Hyundai HYTP-3144 5.5л. 1600Вт кремовый