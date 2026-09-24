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Кресло офисное Defender MADRID коричневый купить с доставкой в Москве
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Кресло офисное Defender MADRID коричневый

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Кресло офисное Defender MADRID коричневый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло офисное Defender MADRID коричневый - фото 1
  • Кресло офисное Defender MADRID коричневый - фото 2
  • Кресло офисное Defender MADRID коричневый - фото 3
  • Кресло офисное Defender MADRID коричневый - фото 4
  • Кресло офисное Defender MADRID коричневый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 410 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702960
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло офисное Defender MADRID коричневый
7 410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
61х58х28
Вес, кг.
14.7

Описание товара Кресло офисное Defender MADRID коричневый

Кресло офисное Defender MADRID коричневого цвета с механизмом качания топ-ган оснащено нерегулируемыми пластиковыми подлокотниками. Мягкость сиденья с обивкой из экокожи обеспечивает полиуретановый наполнитель. Кресло офисное Defender MADRID рассчитано на нагрузку до 120 кг. Сиденье изделия регулируется по высоте в пределах от 500 до 600 мм. В модели реализованы функции блокировки и регулировки жесткости качания. Кресло легко перемещается по полу с помощью 50-миллиметровых пластиковых роликов.

Отзывы о товаре Кресло офисное Defender MADRID коричневый




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Кресло офисное Defender MADRID коричневого цвета с механизмом качания топ-ган оснащено нерегулируемыми пластиковыми подлокотниками. Мягкость сиденья с обивкой из экокожи обеспечивает полиуретановый наполнитель. Кресло офисное Defender MADRID рассчитано на нагрузку до 120 кг. Сиденье изделия регулируется по высоте в пределах от 500 до 600 мм. В модели реализованы функции блокировки и регулировки жесткости качания. Кресло легко перемещается по полу с помощью 50-миллиметровых пластиковых роликов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное Defender MADRID коричневый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7410 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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