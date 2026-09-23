Кресло игровое Defender Master (64359) Black/Red
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Характеристики
Тип товара
Компьютерное кресло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 880 руб.
В наличии
Код товара: 477723
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 880 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерное кресло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х25
Вес, кг.
15.3
Описание товара Кресло игровое Defender Master (64359) Black/Red
Разработанная специалистами по эргономике система посадки позволит не испытывать дискомфорта даже во время длительных виртуальных сражений. Находясь в этом кресле, вы не будете испытывать дискомфорт при любой температуре благодаря этому современному и практичному материалу. Благодаря специальной конструкции, протестированной в различных условиях, подходит как для офисного, так и для домашнего использования.
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Теги товара: красные
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Разработанная специалистами по эргономике система посадки позволит не испытывать дискомфорта даже во время длительных виртуальных сражений. Находясь в этом кресле, вы не будете испытывать дискомфорт при любой температуре благодаря этому современному и практичному материалу. Благодаря специальной конструкции, протестированной в различных условиях, подходит как для офисного, так и для домашнего использования.
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Теги товара: красные
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Теги товара: красные
Кресло игровое Defender Master (64359) Black/Red - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7880 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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