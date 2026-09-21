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Кресло Brabix Cargo MG-391, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Cargo MG-391, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное

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Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 1
Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 2
Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 3
Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 4
Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 5
Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 6
Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 1
  • Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 2
  • Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 3
  • Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 4
  • Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 5
  • Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 6
  • Кресло BRABIX &quot;Cargo MG-391&quot;, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное, 532786 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 693429
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
61х59х27
Вес, кг.
11.41

Описание товара Кресло Brabix Cargo MG-391, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное

Строгое и практичное кресло BRABIX Cargo прекрасно подойдёт для повседневной работы дома и в офисе.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Cargo MG-391, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Строгое и практичное кресло BRABIX Cargo прекрасно подойдёт для повседневной работы дома и в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло Brabix Cargo MG-391, до 130 кг, пятилучие металлическое, ткань/сетка, черное - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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