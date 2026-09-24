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Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320

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Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 1
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 2
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 3
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 4
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 5
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 6
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 7
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 8
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 9
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 10
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 11
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 12
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 13
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 1
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 2
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 3
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 4
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 5
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 6
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 7
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 8
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 9
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 10
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 11
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 12
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 13
  • Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 600 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320
7 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
86х56х48
Вес, кг.
16

Описание товара Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320

Компьютерное кресло Defender Mercury красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 140 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 420 до 520 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Механизм мульти топ-ган позволяет качаться, а если нужно зафиксировать положение – есть блокировка качания и наклона спинки. Спинка модели Defender Mercury регулируется от 90° до 135°. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Компьютерное кресло Defender Mercury красный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 140 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 420 до 520 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Механизм мульти топ-ган позволяет качаться, а если нужно зафиксировать положение – есть блокировка качания и наклона спинки. Спинка модели Defender Mercury регулируется от 90° до 135°. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender MERCURY BLACK/RED 64320 - данный товар вы можете купить по цене 7600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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