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Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик

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Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 6
Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Колеса
да
Цвет
черный
  • Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 6
  • Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб. 
Начислим 125 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695263
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик
7 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
72х67х27
Вес, кг.
15

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик

Компьютерное кресло Бюрократ в чёрном цвете — практичное решение для рабочего места и домашнего кабинета. Модель оснащена синхронным механизмом качания и регулировкой высоты с помощью газлифта, чтобы настроить посадку под себя. Подлокотники помогают сделать работу за столом удобнее, а колёса обеспечивают мобильность кресла. Цельная конструкция спинки с сиденьем подчёркивает лаконичный дизайн модели. Пластиковая крестовина рассчитана на нагрузку до 120 кг. Кресло произведено в России.



Теги товара: до 120 кг

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Кресло
Спинка
цельная с сиденьем
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
синхронный
Регулировка высоты (газлифт)
да
Колеса
да
Цвет
черный
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Компьютерное кресло Бюрократ в чёрном цвете — практичное решение для рабочего места и домашнего кабинета. Модель оснащена синхронным механизмом качания и регулировкой высоты с помощью газлифта, чтобы настроить посадку под себя. Подлокотники помогают сделать работу за столом удобнее, а колёса обеспечивают мобильность кресла. Цельная конструкция спинки с сиденьем подчёркивает лаконичный дизайн модели. Пластиковая крестовина рассчитана на нагрузку до 120 кг. Кресло произведено в России.


Теги товара: до 120 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH 002 Fabric серый 3C1 крестов. пластик - по цене 7800 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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