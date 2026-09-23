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Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 купить с доставкой в Москве
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Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949

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Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 1
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 2
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 3
Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 
Начислим 121 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 525674
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949
7 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х80х24
Вес, кг.
11.98

Описание товара Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949

Современное кресло, созданное с заботой о комфорте пользователя. Высокая "дышащая" спинка с подголовником и поддержка поясницы помогут пользователю в продолжительные рабочие дни. BRABIX Fit EX-514 создано для комфортной работы. Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и способностью впитывать влагу в соответствии с показателями окружающей среды. Благодаря этому материалу можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме. Высокая сетчатая спинка с интегрированным подголовником, выраженная поддержка поясницы и подлокотники с противоскользящими накладками гарантируют комфортное долгосрочное использование. Надежный механизм качания "Top Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает обеспечить хорошую поддержку спины и поясницы. Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресло
Спинка
отдельная от сиденья
Угол наклона спинки
нет
Ограничение по весу
120 кг
Регулировка под вес
да
Материал крестовины
хромированный металл
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
топ-ган
Регулировка высоты (газлифт)
да
Материал обивки
ткань, сетка
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Колеса
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Современное кресло, созданное с заботой о комфорте пользователя. Высокая "дышащая" спинка с подголовником и поддержка поясницы помогут пользователю в продолжительные рабочие дни. BRABIX Fit EX-514 создано для комфортной работы. Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и способностью впитывать влагу в соответствии с показателями окружающей среды. Благодаря этому материалу можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме. Высокая сетчатая спинка с интегрированным подголовником, выраженная поддержка поясницы и подлокотники с противоскользящими накладками гарантируют комфортное долгосрочное использование. Надежный механизм качания "Top Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает обеспечить хорошую поддержку спины и поясницы. Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949 - по цене 7550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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