Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Fit EX-514 с подголовником, хром, черное, 531949
Современное кресло, созданное с заботой о комфорте пользователя. Высокая "дышащая" спинка с подголовником и поддержка поясницы помогут пользователю в продолжительные рабочие дни. BRABIX Fit EX-514 создано для комфортной работы. Обивка сиденья - прочная, «дышащая» ткань TW. Этот материал обладает хорошей износостойкостью и способностью впитывать влагу в соответствии с показателями окружающей среды. Благодаря этому материалу можно чувствовать себя комфортно на рабочем месте в любом температурном режиме. Высокая сетчатая спинка с интегрированным подголовником, выраженная поддержка поясницы и подлокотники с противоскользящими накладками гарантируют комфортное долгосрочное использование. Надежный механизм качания "Top Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает обеспечить хорошую поддержку спины и поясницы. Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг. Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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