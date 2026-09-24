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Кресло игровое Defender CORE BLACK купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Defender CORE BLACK

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Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 9
Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 10
Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 11
Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 1
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 2
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 3
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 4
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 5
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 6
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 7
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 8
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 9
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 10
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 11
  • Кресло игровое Defender CORE BLACK - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702934
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло игровое Defender CORE BLACK
8 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.79х0.6
Вес, кг.
14.4

Описание товара Кресло игровое Defender CORE BLACK

Стильное и удобное игровое кресло со встроенной RGB подсветкой. Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender CORE BLACK




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Описание
Стильное и удобное игровое кресло со встроенной RGB подсветкой. Кресло оснащено шейной и поясничной подушками, мягкими подлокотниками, а также механизмом, регулирующим уровень наклона спинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender CORE BLACK - стоимость товара 8500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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