Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло компьютерное A4Tech Bloody GC-150 черный
Выберите оптимальную высоту кресла с помощью рычага, расположенного под сиденьем. Кресло можно зафиксировать в вертикальном положении или использовать функцию качания (вперед-назад). Тактильно комфортные, долговечные, гипоаллергенные материалы обивки, обеспечивают оптимальный теплообмен и абсолютный комфорт в течение всего срока службы. Подлокотники отлиты из прочного текстурированного пластика, фиксируются винтовыми креплениями на торцевых сторонах сиденья и спинки, не сужая посадочное место. Вентиляционные отверстия отводят тепло от спины геймера во время продолжительных игровых сессий. Изготавливается из высокопрочного стеклонаполненного полиамида, что делает кресло легче и позволяет выдерживать высокие продолжительные нагрузки.
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Теги товара: на колесиках
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Теги товара: на колесиках
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