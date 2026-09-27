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Стулья Brabix Twins CF-011, комплект 2 шт., хром каркас, ткань, бежевый купить с доставкой в Москве
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Стулья Brabix Twins CF-011, комплект 2 шт., хром каркас, ткань, бежевый

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532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 1
532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 2
532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 3
532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 4
532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 5
532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 6
532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 7
532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 8
532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные стулья
  • 532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 1
  • 532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 2
  • 532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 3
  • 532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 4
  • 532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 5
  • 532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 6
  • 532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 7
  • 532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 8
  • 532768, Стулья КОМПЛЕКТ 2 шт. BRABIX &quot;Twins CF-011&quot;, хром каркас, ткань, бежевый, 532768 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 591440
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Размеры в упаковке, см
60х60х50
Вес, кг.
12

Описание товара Стулья Brabix Twins CF-011, комплект 2 шт., хром каркас, ткань, бежевый

Универсальные стулья BRABIX Twins CF-011 поставляются комплектом по 2 штуки. Цена указана за комплект!. Стулья Twins предназначены не только для офисов. Они прекрасно дополнят интерьер уютной кухни или столовой. Современные, легкие формы, плавные линии и компактный размер. Спинка и сиденье украшены прострочкой в виде квадрата. Основание – монолитное, выполнено из 9-слойной фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику. Материал обивки – плотная, износостойкая ткань Moderno. Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки. Каркас – сварной металлический, с защитно-декоративным покрытием. Состоит из стальной трубы Ф18х1.5 мм и 4-х. опорных пластин 30х30х1.5 мм. Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг.

Отзывы о товаре Стулья Brabix Twins CF-011, комплект 2 шт., хром каркас, ткань, бежевый




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные стулья
Описание
Универсальные стулья BRABIX Twins CF-011 поставляются комплектом по 2 штуки. Цена указана за комплект!. Стулья Twins предназначены не только для офисов. Они прекрасно дополнят интерьер уютной кухни или столовой. Современные, легкие формы, плавные линии и компактный размер. Спинка и сиденье украшены прострочкой в виде квадрата. Основание – монолитное, выполнено из 9-слойной фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику. Материал обивки – плотная, износостойкая ткань Moderno. Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки. Каркас – сварной металлический, с защитно-декоративным покрытием. Состоит из стальной трубы Ф18х1.5 мм и 4-х. опорных пластин 30х30х1.5 мм. Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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