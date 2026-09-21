Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кресло Бюрократ CH-W545 синий 38-415 крестовина пластик пластик белый
Офисное кресло Бюрократ предназначено для работы в офисе, на ресепшне, дома. Недорогая и удобная модель компьютерного кресла подойдет для взрослого мужчины или женщины, для школьника, подростка или геймера мальчика и девочки. Игровое кресло прекрасно впишется в интерьер офиса, рабочего кабинета, детской комнаты. Высокая анатомическая спинка обеспечит комфорт, снизит нагрузку на спину в течении всего рабочего дня, а мягкое удобное сидение обеспечит свободную циркуляцию воздуха. Легкую маневренность компьютерному стулу обеспечат поворотные колеса, а прочный каркас и газлифт помогут отрегулировать рабочее кресло по высоте. Легкая сборка, износостойкий материал и максимальная нагрузка до 120кг являются преимуществом перед другими моделями.
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