Стулья Brabix Twins CF-011, комплект 2 шт.,хром каркас, ткань, серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Стулья Brabix Twins CF-011, комплект 2 шт.,хром каркас, ткань, серый
Универсальные стулья BRABIX Twins CF-011 поставляются комплектом по 2 штуки. Цена указана за комплект!. Стулья Twins предназначены не только для офисов. Они прекрасно дополнят интерьер уютной кухни или столовой. Современные, легкие формы, плавные линии и компактный размер. Спинка и сиденье украшены прострочкой в виде квадрата. Основание – монолитное, выполнено из 9-слойной фанеры, формирующей жесткость всей конструкции и эргономику. Материал обивки – плотная, износостойкая ткань Moderno. Поролон средней жесткости, достаточно плотной набивки. Каркас – сварной металлический, с защитно-декоративным покрытием. Состоит из стальной трубы Ф18х1.5 мм и 4-х. опорных пластин 30х30х1.5 мм. Хромированная металлическая рама способна выдержать нагрузку до 120 кг.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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