Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 030 руб.
В наличии
Код товара: 702928
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х59х28
Вес, кг.
15.4
Описание товара Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU
Игровое кресло DEFENDER Okas черный/серый, класс 3, полиуретан и сетка 64054 - стильное геймерское кресло. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка кресла Okas выполнена из двух материалов: прочная экокожа и плотной сетчатой ткани. Благодаря специальному механизму можно менять угол наклона спинки до 135 градусов, выбирая наиболее удобное положение для пользователя.
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Игровое кресло DEFENDER Okas черный/серый, класс 3, полиуретан и сетка 64054 - стильное геймерское кресло. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка кресла Okas выполнена из двух материалов: прочная экокожа и плотной сетчатой ткани. Благодаря специальному механизму можно менять угол наклона спинки до 135 градусов, выбирая наиболее удобное положение для пользователя.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло игровое Defender OKAS BLACK/GREY PU - по цене 8030 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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