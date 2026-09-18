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Кресло Brabix Flash MG-302 черное купить с доставкой в Москве
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Кресло Brabix Flash MG-302 черное

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Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 1
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 2
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 3
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 4
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 5
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 6
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 7
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 8
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 9
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 10
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 11
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 12
Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 1
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 2
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 3
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 4
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 5
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 6
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 7
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 8
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 9
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 10
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 11
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 12
  • Кресло Brabix Flash MG-302 черное - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264864
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
82х82х20
Вес, кг.
11.63

Описание товара Кресло Brabix Flash MG-302 черное

Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу, часть спинки изготовлена из экокожи. Помимо этого в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины. В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении. В основании кресла прочное металлическое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 110 кг.

Отзывы о товаре Кресло Brabix Flash MG-302 черное




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание

Спинка кресла выполнена из прочного сетчатого акрила. Материал обладает высокой воздухопроницаемостью, легко чистится, способен подстраиваться под физиологические изгибы спины, при этом сохраняет форму и не растягивается. Верхняя, наиболее подверженная износу, часть спинки изготовлена из экокожи. Помимо этого в области поясницы предусмотрена специальная вставка из эластичной ленты для дополнительной поддержки спины. В обивке сиденья использована технологичная ткань серии TW - сложный композитный материал толщиной 5-7 мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых компонентов. Материал отлично пропускает воздух, устойчив к износу, долго сохраняет цвет, неприхотлив в уходе. Каркас спинки изготовлен из двух металлических труб вставленных друг в друга - это уникальное конструкторское решение позволяет добиться высоких показателей жесткости. Кресло оснащено механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации спинки в рабочем положении. В основании кресла прочное металлическое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 110 кг.

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Доставка
Отзывы


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