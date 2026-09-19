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Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black

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Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 1
Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 2
Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 3
Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 4
Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 5
Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 6
Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 1
  • Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 2
  • Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 3
  • Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 4
  • Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 5
  • Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 6
  • Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477772
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
79х65х33
Вес, кг.
14.67

Описание товара Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black

Офисное кресло BRABIX Praktik EX-279, ткань С / кожзам Z, черное С-11, 532017 обладает комбинированным покрытием, которое оптимально для продолжительной работы. Черный цвет придает изделию привлекательный вид. Наполнитель обеспечивает высокий уровень комфорта.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Brabix Praktik EX-279 (532017) Black




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Офисное кресло BRABIX Praktik EX-279, ткань С / кожзам Z, черное С-11, 532017 обладает комбинированным покрытием, которое оптимально для продолжительной работы. Черный цвет придает изделию привлекательный вид. Наполнитель обеспечивает высокий уровень комфорта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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