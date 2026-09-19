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Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black

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Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 1
Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 2
Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 3
Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 4
Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 5
Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 1
  • Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 2
  • Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 3
  • Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 4
  • Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 5
  • Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477774
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, см
63х61х29
Вес, кг.
10.07

Описание товара Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black

Современное, доступное и удобное кресло с сетчатой спинкой Brabix Wings выделяется среди огромного количества аналогов, представленных на рынке. Оригинальная конструкция спинки обеспечивает не только отличную вентиляцию и отвод влаги, но и боковую поддержку спины, снижающую нагрузку при длительной работе. Основным материалом спинки является акриловая сетка. Сиденье - из ткани E (TW) повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Современное, доступное и удобное кресло с сетчатой спинкой Brabix Wings выделяется среди огромного количества аналогов, представленных на рынке. Оригинальная конструкция спинки обеспечивает не только отличную вентиляцию и отвод влаги, но и боковую поддержку спины, снижающую нагрузку при длительной работе. Основным материалом спинки является акриловая сетка. Сиденье - из ткани E (TW) повышенной износостойкости и прочности на разрыв, истирание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло компьютерное Brabix Wings MG-306 (532010) Grey/Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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