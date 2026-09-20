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Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) купить с доставкой в Москве
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Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554)

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Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 1
Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 2
Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 3
Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 4
Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 5
Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 6
Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 7
Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 8
Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 9
Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 1
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 2
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 3
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 4
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 5
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 6
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 7
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 8
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 9
  • Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557412
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
63х61х30
Вес, кг.
11.88

Описание товара Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554)

BRABIX Top MG-333 - доступное качественное кресло. Модель оснащена механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Кресло выполнено в лаконичном современном стиле. В отличие от многих подобных, данное кресло коренным образом отличается от аналогов. Его конструкция усилена мощным металлическим кронштейном, соединяющим спинку и сиденье. Этот узел придает каркасу кресла исключительную прочность и надежность, делает кресло более устойчивым, снижает нагрузку на спину, исключает нежелательный люфт. В обивке кресла использован материал кожзам, практичный и неприхотливый в уходе. Надежный механизм Top Gun гарантирует хорошую поддержку спины и комфорт за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой усилия качания под вес сидящего, позволяет регулировать высоту сиденья. В основании кресла - прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.

Отзывы о товаре Кресло компьютерное BRABIX Top MG-333 бежевое (532554)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
BRABIX Top MG-333 - доступное качественное кресло. Модель оснащена механизмом качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Кресло выполнено в лаконичном современном стиле. В отличие от многих подобных, данное кресло коренным образом отличается от аналогов. Его конструкция усилена мощным металлическим кронштейном, соединяющим спинку и сиденье. Этот узел придает каркасу кресла исключительную прочность и надежность, делает кресло более устойчивым, снижает нагрузку на спину, исключает нежелательный люфт. В обивке кресла использован материал кожзам, практичный и неприхотливый в уходе. Надежный механизм Top Gun гарантирует хорошую поддержку спины и комфорт за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой усилия качания под вес сидящего, позволяет регулировать высоту сиденья. В основании кресла - прочное пластиковое пятилучие и надежный газпатрон. Конструкцией предусмотрена нагрузка до 100 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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