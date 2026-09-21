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Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик купить с доставкой в Москве
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Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик

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Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 1
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 2
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 3
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 4
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 5
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисное кресло
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 1
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 2
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 3
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 4
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 5
  • Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703171
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Размеры в упаковке, см
88х75х38
Вес, кг.
17.92

Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик

Кресло руководителя Бюрократ CH-868N имеет колесики с PU-накладками. Благодаря им можно с комфортом и бесшумно перемещаться по помещению. Мягкие накладки на подлокотниках сделают процесс использования кресла еще более удобным. Для снятия напряжения предусмотрен механизм качания. Он имеет возможность фиксации в вертикальном положении.

Отзывы о товаре Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисное кресло
Описание
Кресло руководителя Бюрократ CH-868N имеет колесики с PU-накладками. Благодаря им можно с комфортом и бесшумно перемещаться по помещению. Мягкие накладки на подлокотниках сделают процесс использования кресла еще более удобным. Для снятия напряжения предусмотрен механизм качания. Он имеет возможность фиксации в вертикальном положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло руководителя Бюрократ CH-868N слоновая кость OR-10, искусственная кожа, крестовина пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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