Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702660
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х67х32
Вес, кг.
13
Описание товара Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик
Максимум удобства во время игрового процесса обеспечивает кресло ZOMBIE 10. Модель отличается эргономичной конструкцией. Имеется возможность изменения высоты с помощью рычага снизу. Это исключают усталость и возникновение болевых ощущений в пояснице. Предусмотрены подлокотники с мягкими накладками.
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Теги товара: на колесиках
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Бренд
Тип товара
Игровые кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Регулировка под вес
нет
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
нет
Подлокотники
да
Тип механизма качания
нет
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Цвет
черный, красный
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Страна производитель
Китай
Максимум удобства во время игрового процесса обеспечивает кресло ZOMBIE 10. Модель отличается эргономичной конструкцией. Имеется возможность изменения высоты с помощью рычага снизу. Это исключают усталость и возникновение болевых ощущений в пояснице. Предусмотрены подлокотники с мягкими накладками.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей, без подлокотников
Теги товара: на колесиках
Кресло игровое Zombie 10 черный/красный ткань/эко.кожа крестов. пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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