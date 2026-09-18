Компьютерное кресло Brabix Delta EX-520 (ткань серое)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Delta EX-520 (ткань серое)
Эргономичная форма спинки и сиденья в сочетании с плотной набивкой из поролона высокого класса обеспечивает непревзойдённый комфорт в процессе эксплуатации. Обивка выполнена из высококачественной мебельной ткани. Модель Delta EX-520 оснащена надежным механизмом качания "Top Gun", который позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает обеспечить хорошую поддержку спины и поясницы. Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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Эргономичная форма спинки и сиденья в сочетании с плотной набивкой из поролона высокого класса обеспечивает непревзойдённый комфорт в процессе эксплуатации. Обивка выполнена из высококачественной мебельной ткани. Модель Delta EX-520 оснащена надежным механизмом качания "Top Gun", который позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Он помогает обеспечить хорошую поддержку спины и поясницы. Максимальная нагрузка на кресло 120 кг.
Доступное, качественное кресло среднего ценового сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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