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Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11

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Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 1
Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 2
Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 3
Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 4
Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 5
Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 6
Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
  • Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 1
  • Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 2
  • Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 3
  • Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 4
  • Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 5
  • Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 6
  • Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311570
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х15
Вес, кг.
11.5

Описание товара Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11

Масса: 11,55 кг. Габариты: 710 х 270 х 670 мм. Ширина сиденья: 53 см.



Теги товара: на колесиках

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ MC-201/TW-11 спинка сетка черный TW-11




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Офисные кресла
Спинка
отдельная от сиденья
Ограничение по весу
120
Материал крестовины
пластик
Механизм качания
да
Подлокотники
да
Тип механизма качания
с фиксацией в вертикальном положении
Регулировка высоты (газлифт)
да
Тип установки
на колесиках
Страна производитель
Китай
Описание
Масса: 11,55 кг. Габариты: 710 х 270 х 670 мм. Ширина сиденья: 53 см.


Теги товара: на колесиках
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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