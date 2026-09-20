Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кресло офисное BRABIX Praktik EX-279 (532018)
Бестселлер среди кресел средней ценовой категории. Оптимальное решение для персонала или руководителя среднего звена теперь под маркой Brabix. Рабочая поверхность спинки и сиденья выполнена из ткани C - обивочного материала, состоящего из 100% синтетического волокна. Обратная сторона спинки обита кожзамом, что делает кресло практичным и неприхотливым в уходе. . Наполнитель кресла - утолщенный поролон средней жесткости. Пластиковое пятилучие способно выдержать нагрузку до 120 кг. Модель оснащена механизмом качания Top-Gun с регулировкой под вес и возможностью фиксации в рабочем положении. Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, хорошей эргономикой, качественным исполнением и сбалансированным соотношением цены и качества.
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