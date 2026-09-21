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Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый купить с доставкой в Москве
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Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый

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Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 1
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 2
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 3
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 4
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 5
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 6
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 7
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 8
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 9
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 10
Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Компьютерные кресла
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 1
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 2
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 3
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 4
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 5
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 6
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 7
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 8
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 9
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 10
  • Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703307
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Характеристики

Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Размеры в упаковке, м
1.05х0.59х0.58
Вес, кг.
10

Описание товара Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый

Кресло офисное Бюрократ приятно порадует пружинным механизмом качания, который способствует мгновенному устранению напряжения с различных областей тела. Как только вы станете счастливым обладателем подобного аксессуара, то больше не столкнетесь с малейшими ощущениями дискомфорта при насыщенном трудовом дне а все благодаря тому, что его конструкцией предусмотрена сетчатая спинка и сиденье тщательно продуманной формы. Под прочной опорой кресла офисного Бюрократ, которая с легкостью противостоит нагрузке до 120 кг, расположились ролики, плавно и легко скользящие по любому напольному покрытию. Легкостью во время последующего ухода, длительным сохранением насыщенности цвета и устойчивостью к появлению повреждений приятно порадует прочная текстильная обивка. Верный помощник в мгновение ока подстраивается под рост своего обладателя достаточно лишь воспользоваться специально предусмотренным рычажком.

Отзывы о товаре Кресло Бюрократ ASTER N-W темно-серый TW-04 Neo Grey сетка/ткань крестов. пластик пластик белый




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Характеристики
Бренд
бюрократ
Тип товара
Компьютерные кресла
Описание
Кресло офисное Бюрократ приятно порадует пружинным механизмом качания, который способствует мгновенному устранению напряжения с различных областей тела. Как только вы станете счастливым обладателем подобного аксессуара, то больше не столкнетесь с малейшими ощущениями дискомфорта при насыщенном трудовом дне а все благодаря тому, что его конструкцией предусмотрена сетчатая спинка и сиденье тщательно продуманной формы. Под прочной опорой кресла офисного Бюрократ, которая с легкостью противостоит нагрузке до 120 кг, расположились ролики, плавно и легко скользящие по любому напольному покрытию. Легкостью во время последующего ухода, длительным сохранением насыщенности цвета и устойчивостью к появлению повреждений приятно порадует прочная текстильная обивка. Верный помощник в мгновение ока подстраивается под рост своего обладателя достаточно лишь воспользоваться специально предусмотренным рычажком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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