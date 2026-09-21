Кресло руководителя Бюрократ CH-607 TW-01 черный, сетка/ткань с подголов. крестовина пластик
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703296
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
91х66х25
Вес, кг.
14.9
Описание товара Кресло руководителя Бюрократ CH-607 TW-01 черный, сетка/ткань с подголов. крестовина пластик
Эргономичная форма спинки. Высокая с мягким подголовником, разгрузит от усталости шейный отдел. Эргономичная форма спинки, как у кресел Премиум класса. Поясничный ременной подпор обеспечивает дополнительную поддержку поясничной части, тем самым разгружая нагрузку на позвоночник и избавляя от усталости, боли и неприятных ощущений. Механизм качания Топ Ган. Самый популярный и самый простой. Позволяет регулировать кресло по высоте, раскачиваться в нём, фиксировать спинку в вертикальном положении, а также регулировать жесткости качания.
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Эргономичная форма спинки. Высокая с мягким подголовником, разгрузит от усталости шейный отдел. Эргономичная форма спинки, как у кресел Премиум класса. Поясничный ременной подпор обеспечивает дополнительную поддержку поясничной части, тем самым разгружая нагрузку на позвоночник и избавляя от усталости, боли и неприятных ощущений. Механизм качания Топ Ган. Самый популярный и самый простой. Позволяет регулировать кресло по высоте, раскачиваться в нём, фиксировать спинку в вертикальном положении, а также регулировать жесткости качания.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло руководителя Бюрократ CH-607 TW-01 черный, сетка/ткань с подголов. крестовина пластик - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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