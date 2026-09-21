Кресло игровое Defender CRUISER BLACK 64554
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб.
В наличии
Код товара: 702970
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 890 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
70х59х49
Вес, кг.
17.2
Описание товара Кресло игровое Defender CRUISER BLACK 64554
Компьютерное кресло Defender Cruiser черный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 140 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 420 до 520 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение – есть блокировка качания и наклона спинки. Жесткость покачивания у модели Defender Cruiser тоже настраивается. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении. Подставка для ног снижает нагрузку на позвоночник и ноги.
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Компьютерное кресло Defender Cruiser черный создано для тех, кто постоянно работает за компьютером или играет в игры. Крестовина из пластика выдерживает до 140 кг. Сиденье и спинка сделаны из экокожи, которая легко чистится. Высоту можно регулировать от 420 до 520 мм, чтобы подстроиться под любой стол. Если нужно зафиксировать положение – есть блокировка качания и наклона спинки. Жесткость покачивания у модели Defender Cruiser тоже настраивается. Подголовник снимает нагрузку с шеи, нерегулируемые подлокотники с мягкими накладками поддерживают локти в необходимом положении. Подставка для ног снижает нагрузку на позвоночник и ноги.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло игровое Defender CRUISER BLACK 64554 - данный товар вы можете купить по цене 8890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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