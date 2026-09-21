Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
30
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
27
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702855
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
30
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
27
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
Ширина, см
27
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х17
Вес, кг.
1.35
Описание товара Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray
Настольный вентилятор Blackton Bt F1121 белого цвета – компактный прибор с осевым механизмом мощностью 30 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 27 сантиметров защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью двух скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1,4 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитВентилятор напольный DUX DX-40B
-
В наличииЦена 2 030 руб. 3 330 руб.508 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-806
-
В наличииЦена 2 180 руб. 3 570 руб.545 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-801
-
В наличииЦена 2 340 руб. 3 800 руб.585 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-802
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-807
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-840
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-705
-
В наличииЦена 2 940 руб. 4 750 руб.735 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-907
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитВентилятор настольный Ballu BFT-135W
-
В наличииЦена 3 090 руб. 5 100 руб.773 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-860R
-
В наличииЦена 3 300 руб. 3 800 руб.825 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-4BB
-
В наличииЦена 3 820 руб. 5 940 руб.955 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
Бренд
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
30
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
27
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
Ширина, см
27
Развернуть
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Настольный вентилятор Blackton Bt F1121 белого цвета – компактный прибор с осевым механизмом мощностью 30 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 27 сантиметров защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью двух скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1,4 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray