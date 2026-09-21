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Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray купить с доставкой в Москве
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Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray

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Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray - фото 1
Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray - фото 2
Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
30
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
27
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray - фото 1
  • Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray - фото 2
  • Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702855
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
30
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
27
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
Ширина, см
27
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х17
Вес, кг.
1.35

Описание товара Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray

Настольный вентилятор Blackton Bt F1121 белого цвета – компактный прибор с осевым механизмом мощностью 30 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 27 сантиметров защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью двух скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1,4 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Blackton Bt F1121 White-Gray




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
30
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
27
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Управление
механическое
Ширина, см
27
Развернуть
Высота, см
30
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный вентилятор Blackton Bt F1121 белого цвета – компактный прибор с осевым механизмом мощностью 30 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 27 сантиметров защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью двух скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1,4 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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