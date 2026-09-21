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Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый купить с доставкой в Москве
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Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый

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Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 1
Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 2
Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 3
Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 4
Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 5
Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор настольный
Функция наклона
Да
  • Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 1
  • Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 2
  • Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 3
  • Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 4
  • Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 5
  • Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702854
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Вентилятор настольный
Функция наклона
Да
Размеры в упаковке, см
31х27х17
Вес, кг.
1.35

Описание товара Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый

Настольный вентилятор Blackton Bt F1117 с режимом бесшумной работы станет незаменимым помощником в душном офисе и любом малогабаритном пространстве. Компактный прибор оснащён регулируемым наклоном в диапазоне 0 до 30 градусов, вращением до 90 градусов и 2 скоростями работы. Вентилятор снабжен устойчивой круглой базой. Высококачественная защитная сетка обеспечит безопасность во время работы. Компактные размер и лёгкий вес, практически бесшумная работа, позволяющая слышать ход часов. Постоянная циркуляция воздуха в комнате, либо офисе дарит ощущение свежести, способствует лучшему тонусу и отличному настроению в течение всего дня, а ночью - крепкому сну и быстрому восстановлению сил.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Вентилятор настольный
Функция наклона
Да
Описание
Настольный вентилятор Blackton Bt F1117 с режимом бесшумной работы станет незаменимым помощником в душном офисе и любом малогабаритном пространстве. Компактный прибор оснащён регулируемым наклоном в диапазоне 0 до 30 градусов, вращением до 90 градусов и 2 скоростями работы. Вентилятор снабжен устойчивой круглой базой. Высококачественная защитная сетка обеспечит безопасность во время работы. Компактные размер и лёгкий вес, практически бесшумная работа, позволяющая слышать ход часов. Постоянная циркуляция воздуха в комнате, либо офисе дарит ощущение свежести, способствует лучшему тонусу и отличному настроению в течение всего дня, а ночью - крепкому сну и быстрому восстановлению сил.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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