Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый
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Характеристики
Описание товара Вентилятор настольный Blackton Bt F1117 Белый
Настольный вентилятор Blackton Bt F1117 с режимом бесшумной работы станет незаменимым помощником в душном офисе и любом малогабаритном пространстве. Компактный прибор оснащён регулируемым наклоном в диапазоне 0 до 30 градусов, вращением до 90 градусов и 2 скоростями работы. Вентилятор снабжен устойчивой круглой базой. Высококачественная защитная сетка обеспечит безопасность во время работы. Компактные размер и лёгкий вес, практически бесшумная работа, позволяющая слышать ход часов. Постоянная циркуляция воздуха в комнате, либо офисе дарит ощущение свежести, способствует лучшему тонусу и отличному настроению в течение всего дня, а ночью - крепкому сну и быстрому восстановлению сил.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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