Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы настольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
35
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
30
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700518
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы настольные
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
35
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
30
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
27.5
Высота, см
28
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
56х44х27
Вес, кг.
1.38
Описание товара Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый
Настольный вентилятор Centek CT-5006 устанавливается на стол, позволяет освежить воздух в рабочей зоне. Компактный прибор может регулировать угол вращения по горизонтали, а также изменять угол наклона. Вентилятор оснащен 2 скоростями.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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Бренд
Тип товара
Вентиляторы настольные
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
35
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
30
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Развернуть
Ширина, см
27.5
Высота, см
28
Страна производитель
Россия
Настольный вентилятор Centek CT-5006 устанавливается на стол, позволяет освежить воздух в рабочей зоне. Компактный прибор может регулировать угол вращения по горизонтали, а также изменять угол наклона. Вентилятор оснащен 2 скоростями.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор настольный Centek CT-5006 25Вт скоростей:2 бежевый/белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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