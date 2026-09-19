Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB
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Характеристики
Описание товара Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB
Настольный вентилятор Rix RDF-1500WB совмещает в себе стильный внешний вид с высокой компактностью. Его трехлопастная крыльчатка диаметром 13 см, приводимая в движение электродвигателем мощностью всего 15 ватт, надежно закрыта пластиковой решеткой.Главная особенность модели — прищепка в основании. Ее можно закрепить как на специальной подставке, входящей в комплект, так и на крае любого предмета небольшой толщины, например, письменного стола, подоконника или книжной полки. Сетевой провод длиной 1,2 метра позволит без труда подключить настольный вентилятор Rix RDF-1500WB к ближайшей розетке.Две скорости вращения крыльчатки и возможность в широких пределах регулировать направление воздушного потока помогают быстро создавать комфортный обдув. При этом благодаря низкому уровню шума работающий прибор не будет отвлекать от занятий и не помешает окружающим.
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