Top.Mail.Ru
Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB - фото 1
Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB - фото 2
Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB - фото 3
Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
15
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
15
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB - фото 1
  • Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB - фото 2
  • Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB - фото 3
  • Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474856
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RIX
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
15
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
15
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, г.
800

Описание товара Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB

Настольный вентилятор Rix RDF-1500WB совмещает в себе стильный внешний вид с высокой компактностью. Его трехлопастная крыльчатка диаметром 13 см, приводимая в движение электродвигателем мощностью всего 15 ватт, надежно закрыта пластиковой решеткой.Главная особенность модели — прищепка в основании. Ее можно закрепить как на специальной подставке, входящей в комплект, так и на крае любого предмета небольшой толщины, например, письменного стола, подоконника или книжной полки. Сетевой провод длиной 1,2 метра позволит без труда подключить настольный вентилятор Rix RDF-1500WB к ближайшей розетке.Две скорости вращения крыльчатки и возможность в широких пределах регулировать направление воздушного потока помогают быстро создавать комфортный обдув. При этом благодаря низкому уровню шума работающий прибор не будет отвлекать от занятий и не помешает окружающим.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
RIX
Тип товара
Вентиляторы
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
15
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
15
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
16
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный вентилятор Rix RDF-1500WB совмещает в себе стильный внешний вид с высокой компактностью. Его трехлопастная крыльчатка диаметром 13 см, приводимая в движение электродвигателем мощностью всего 15 ватт, надежно закрыта пластиковой решеткой.Главная особенность модели — прищепка в основании. Ее можно закрепить как на специальной подставке, входящей в комплект, так и на крае любого предмета небольшой толщины, например, письменного стола, подоконника или книжной полки. Сетевой провод длиной 1,2 метра позволит без труда подключить настольный вентилятор Rix RDF-1500WB к ближайшей розетке.Две скорости вращения крыльчатки и возможность в широких пределах регулировать направление воздушного потока помогают быстро создавать комфортный обдув. При этом благодаря низкому уровню шума работающий прибор не будет отвлекать от занятий и не помешает окружающим.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор настольный Rix RDF-1500WB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...