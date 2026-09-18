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Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23

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Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 1
Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 2
Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 3
Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 4
Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
25
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
23
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 1
  • Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 2
  • Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 3
  • Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 4
  • Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323302
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
25
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
23
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
27
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х29
Вес, кг.
1.4

Описание товара Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23

Вентилятор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Электродвигатель мощностью 25 Вт обеспечивает стабильную работу. Наличие двух скоростей обдува позволит выбрать наиболее комфортный режим для пользователя. Вентилятор оснащен регулировкой воздушного потока в горизонтальной и вертикальной плоскости. Лопасти вентилятора диаметром 23 см закрыты защитной решеткой. Устойчивость обеспечивается подставкой размером 27х21 см. Вес вентилятора - 1,2 кг, высота - 37см.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный SONNEN TF-25W-23




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип установки
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
25
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
23
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
27
Развернуть
Высота, см
37
Страна производитель
Китай
Описание

Вентилятор отличается низким уровнем шума, равным всего 30 дБ. Электродвигатель мощностью 25 Вт обеспечивает стабильную работу. Наличие двух скоростей обдува позволит выбрать наиболее комфортный режим для пользователя. Вентилятор оснащен регулировкой воздушного потока в горизонтальной и вертикальной плоскости. Лопасти вентилятора диаметром 23 см закрыты защитной решеткой. Устойчивость обеспечивается подставкой размером 27х21 см. Вес вентилятора - 1,2 кг, высота - 37см.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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