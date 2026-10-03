Вентилятор напольный Ballu BFF-806
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%2 030 руб. 3 330 руб.
В наличии
Код товара: 643422
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 030 руб. -39%
3 330 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
39
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х13
Вес, кг.
4.3
Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-806
Напольный вентилятор Ballu BFF-806 НС-1405127 - надежный и эффективный прибор, который быстро справится с духотой в помещении. Благодаря технологии SLEEP WELL устройство работает максимально тихо. 3 аэродинамичные серповидные лопасти создают воздушный удар до 3 м, что расширяет зону комфорта и эффективно справляется с вентиляций всего помещения. Утяжеленное круглое основание предотвращает опрокидывание вентилятора. Высота прибора регулируется до 1,3 метра. Вентилятор обладает 3 скоростными режимами, что позволяет легко подобрать оптимальный.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 180 руб. 3 570 руб.545 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-801
-
В наличииЦена 2 340 руб. 3 800 руб.585 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-802
-
В наличииЦена 2 760 руб.690 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-806, белый [нс-1405127]
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-807
-
В наличииЦена 2 790 руб. 4 520 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-840
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-705
-
В наличииЦена 2 940 руб. 4 750 руб.735 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-907
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитВентилятор настольный Ballu BFT-135W
-
В наличииЦена 3 090 руб. 5 100 руб.773 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF-860R
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитВентилятор напольный Ballu BFF–801 42Вт бел. НС-1155725
-
В наличииЦена 3 300 руб. 3 800 руб.825 руб. в СплитВентилятор промышленный Ballu BIF-4BB
-
В наличииЦена 3 820 руб. 5 940 руб.955 руб. в СплитВентилятор напольный Electrolux EFF-1006W
Бренд
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
39
Развернуть
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Напольный вентилятор Ballu BFF-806 НС-1405127 - надежный и эффективный прибор, который быстро справится с духотой в помещении. Благодаря технологии SLEEP WELL устройство работает максимально тихо. 3 аэродинамичные серповидные лопасти создают воздушный удар до 3 м, что расширяет зону комфорта и эффективно справляется с вентиляций всего помещения. Утяжеленное круглое основание предотвращает опрокидывание вентилятора. Высота прибора регулируется до 1,3 метра. Вентилятор обладает 3 скоростными режимами, что позволяет легко подобрать оптимальный.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-806