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Вентилятор напольный Ballu BFF-806 купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Ballu BFF-806

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Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 1
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Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 6
Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 7
Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 8
Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 9
Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 10
Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 11
Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 12
Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 13
Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы напольные
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 1
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 2
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 3
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 4
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 5
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 6
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 7
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 8
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 9
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 10
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 11
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 12
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 13
  • Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
2 030 руб.  3 330 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643422
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Вентилятор напольный Ballu BFF-806
2 030 руб. -39%
3 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
39
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х44х13
Вес, кг.
4.3

Описание товара Вентилятор напольный Ballu BFF-806

Напольный вентилятор Ballu BFF-806 НС-1405127 - надежный и эффективный прибор, который быстро справится с духотой в помещении. Благодаря технологии SLEEP WELL устройство работает максимально тихо. 3 аэродинамичные серповидные лопасти создают воздушный удар до 3 м, что расширяет зону комфорта и эффективно справляется с вентиляций всего помещения. Утяжеленное круглое основание предотвращает опрокидывание вентилятора. Высота прибора регулируется до 1,3 метра. Вентилятор обладает 3 скоростными режимами, что позволяет легко подобрать оптимальный.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Ballu BFF-806




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Вентиляторы напольные
Тип установки
напольный
Цвет
белый
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
34
Регулировка высоты
да
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
39
Развернуть
Высота, см
130
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный вентилятор Ballu BFF-806 НС-1405127 - надежный и эффективный прибор, который быстро справится с духотой в помещении. Благодаря технологии SLEEP WELL устройство работает максимально тихо. 3 аэродинамичные серповидные лопасти создают воздушный удар до 3 м, что расширяет зону комфорта и эффективно справляется с вентиляций всего помещения. Утяжеленное круглое основание предотвращает опрокидывание вентилятора. Высота прибора регулируется до 1,3 метра. Вентилятор обладает 3 скоростными режимами, что позволяет легко подобрать оптимальный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор напольный Ballu BFF-806 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2030 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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