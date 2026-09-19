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Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue купить с доставкой в Москве
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Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue

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Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue - фото 1
Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue - фото 2
Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue - фото 3
Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентиляторы
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
15.5
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
  • Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue - фото 1
  • Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue - фото 2
  • Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue - фото 3
  • Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 474897
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Характеристики

Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
15.5
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
14
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, г.
567

Описание товара Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue

Настольный; осевой; мощность 20 Вт; лопасти 15.5 см; количество скоростей 2; управление механическое.

Отзывы о товаре Вентилятор настольный Centek CT-5003 Dark Blue




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Характеристики
Бренд
Centek
Тип товара
Вентиляторы
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
20
Количество скоростей
2
Диаметр лопастей, см
15.5
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
нет
Таймер
нет
Управление
механическое
Ширина, см
14
Развернуть
Высота, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный; осевой; мощность 20 Вт; лопасти 15.5 см; количество скоростей 2; управление механическое.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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