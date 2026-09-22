Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор напольный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719558
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
28
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х18
Вес, кг.
2.47
Описание товара Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black
Напольный вентилятор Blackton Bt F1120 черного цвета с осевым механизмом и мощностью 45 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 40 сантиметров защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью трех скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1,45 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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Бренд
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
28
Развернуть
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Напольный вентилятор Blackton Bt F1120 черного цвета с осевым механизмом и мощностью 45 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 40 сантиметров защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью трех скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1,45 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные
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