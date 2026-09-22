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Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black купить с доставкой в Москве
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Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black

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Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black - фото 2
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Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор напольный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black - фото 1
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black - фото 2
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black - фото 3
  • Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719558
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
28
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х44х18
Вес, кг.
2.47

Описание товара Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black

Напольный вентилятор Blackton Bt F1120 черного цвета с осевым механизмом и мощностью 45 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 40 сантиметров защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью трех скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1,45 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.

Отзывы о товаре Вентилятор напольный Blackton Bt F1120 Black




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Вентилятор напольный
Тип установки
напольный
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
45
Количество скоростей
3
Диаметр лопастей, см
40
Функция наклона
Да
Регулировка высоты
да
Управление
механическое
Ширина, см
28
Развернуть
Высота, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Напольный вентилятор Blackton Bt F1120 черного цвета с осевым механизмом и мощностью 45 Вт. Он обеспечивает циркуляцию воздуха в помещении и формирование комфортной атмосферы. Металлическая решетка диаметром 40 сантиметров защищает от контакта с окружающими предметами, что повышает безопасность в эксплуатации. С помощью трех скоростных режимов можно настраивать интенсивность вращения лопастей. Подключается к розетке с напряжением 220-240 В. Сетевой шнур длиной 1,45 м позволяет разместить устройство там, где вам удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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