Телефон проводной SANYO RA-S517W белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телефон проводной SANYO RA-S517W белый
Стационарный телефон SANYORA-S517W для совершения исходящих и приема входящих голосовых звонков. Телефонный проводной аппарат со спикерфоном занимает мало места и обладает необходимым функционалом телефонии. Набор последнего номера, световой индикатор вызова, три уровня регулировки громкости, тональный и импульсный режим набора номера абонента. ЖК дисплей с часами, подсветка экрана с возможностью настройки контрастности, будильник, журнал звонков, отключение микрофона, удержание вызова и кнопка паузы для комфорта во время работы. Лаконичный белый дизайн базы подойдет для предприятий бизнеса или небольшого домашнего офиса. Кнопочный аналоговый телефон можно использовать как настольный, так и как настенный офисный вариант. Легкая и маленькая модель устройства станет прекрасным дополнением на рабочем месте сотрудников.
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