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Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB купить с доставкой в Москве
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Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB

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Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
1 600 руб.  2 890 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612613
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Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB
1 600 руб. -45%
2 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB

Panasonic отлично впишется в любой интерьер — от домашней гостиной до строгого офиса. Элегантный цвет подчёркивает аккуратный дизайн, а надёжность бренда Panasonic вызывает уверенность в каждом звонке. Такой аппарат станет универсальным решением для повседневного общения.

Отзывы о товаре Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Страна производитель
Япония
Описание
Panasonic отлично впишется в любой интерьер — от домашней гостиной до строгого офиса. Элегантный цвет подчёркивает аккуратный дизайн, а надёжность бренда Panasonic вызывает уверенность в каждом звонке. Такой аппарат станет универсальным решением для повседневного общения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB - по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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