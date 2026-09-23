Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%1 600 руб. 2 890 руб.
В наличии
Код товара: 612613
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 600 руб. -45%
2 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
400
Описание товара Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB
Panasonic отлично впишется в любой интерьер — от домашней гостиной до строгого офиса. Элегантный цвет подчёркивает аккуратный дизайн, а надёжность бренда Panasonic вызывает уверенность в каждом звонке. Такой аппарат станет универсальным решением для повседневного общения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 520 руб. 1 990 руб.380 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-DT301X RU USB
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитVoIP-телефон Fanvil H2U черный
-
В наличииЦена 2 940 руб.735 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2382RUB черный
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2601 черный
-
В наличииЦена 3 050 руб.763 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink SIP-T30
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH серый
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1611RUF фиолетовый/белый
-
В наличииЦена 3 340 руб.835 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2601P черный
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый
Panasonic отлично впишется в любой интерьер — от домашней гостиной до строгого офиса. Элегантный цвет подчёркивает аккуратный дизайн, а надёжность бренда Panasonic вызывает уверенность в каждом звонке. Такой аппарат станет универсальным решением для повседневного общения.
Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB - по цене 1600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль Panasonic KX-DT301X RU-B - USB