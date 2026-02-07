Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/красный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 128636
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/красный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
450
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Будильник, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH серый
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1611RUW белый
-
В наличииЦена 3 570 руб.893 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2511RUN платиновый
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2511RUM серый
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2511RUS серебристый
-
В наличииЦена 3 670 руб.918 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2511RUT титан
-
В наличииЦена 3 830 руб.958 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GXP1625
-
В наличииЦена 4 050 руб.1013 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный
-
В наличииЦена 4 220 руб. 6 590 руб.1055 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink SIP-T31P
-
В наличииЦена 4 310 руб. 6 590 руб.1078 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов)
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/красный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Будильник, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает,жалко ,что взяла без подсветки.В темноте телефон и не найти.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,но нет громкой связи, поэтому нас не устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Такой телефон стоит у нас в офисе. Простой, надёжный. Звук громкий. Выбор был очевиден.
Достоинства:
Комментарий:
звук звонка достаточной мощности, есть выбор мелодии, куча функций, в основном ненужных, собеседника слышно четко и громко, телефоном доволен, к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает, батарейки заряжает. Установкой проблем не было. Звук регулировать надо, чуть тише. Старый был тотже марки с двумя трубками.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, работает бесперебойно. ПОКУПКОЙ ДОВОЛЬНА.
Достоинства:
Комментарий:
Вид красивый, компактный, качество сборки отличное. Только начала пользоваться. Не понравились звуки звонков, очень резкие не приятные на слух. В остальном пока изучаю. На первый взгляд отличный телефон. Ранее пользовалась телефоном марки Philips.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон. был уже такой, прослужил долго.
Достоинства:
Комментарий:
был почти такой, но видно устал, этот встал чётко, работает пока отлично, посмотрим...
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, звук хороший,слышимость все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефончик, удобный! Все работает! Покупкой доволен. Свои функции выполняет на Ура!
Достоинства:
Комментарий:
Вообщем работает нормально, только тихий звук,покупал теще,ей нехватает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, соответствует уровню производителя
Достоинства:
Комментарий:
единственное достоинство это цвет (АРАНЖОВЫЙ) функционал так себе
Достоинства:
Комментарий:
товаром довольна, миленький, симпатичный, самое то, без всяких примудростей. Товаром довольна, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший. Пластик крепкий, в руке лежит хорошо. Покупался на работу, старый был точно таким же. Все устраивает. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
товар пришло хорошо упакованный, похожий был раньше. очень нравится удобно пользоватся
Достоинства:
Комментарий:
Телефон удобен в эксплуатации, у нас раньше был такой же, поэтому мы купили именно этой фирмы. Быстро настроили. Пока всё нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Разобраться в настройках просто.
Достоинства:
Комментарий:
слышно хорошо, всё работает, но непонятно почему при входящем звонке, после первого проигрыша, повторные начинают как-то прерываться
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Работает отлично. Нареканий нет)
Достоинства:
Комментарий:
Старая добрая модель. Покупала в расчете на надежность. По установившейся традиции уже два раза уронила на кафельный пол, телефон выстоял, продолжает работать исправно.
Достоинства:
Комментарий:
телефон мне понравился, очень красивый, надеюсь прослужит долго. товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,таких моделей уже не найти. Искала именно такую фирму,т к. старый уже отработал много лет верой и правдой. Телефонный мастер посоветовал купить такой же. Надеюсь, и этот телефон прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает,пока все хорошо.хотелось бы чтоб мелодии звука были приятнее,а так телефон хороший.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, упаковка целая, есть инструкция на русском языке. Единственный минус то, что нет громкой связи (честно говоря, думала, что эта функция есть на всех телефонах, поэтому сразу не обратила внимание)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, зарядку держит достаточно долго, работает без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Звук лучше , чем в сотовом. Работает исправно. Дизайн радует.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо. Упакован как положено. Комплект полный. Подключила без посторонней помощи, все понятно. У нас такой был раньше, отработал не меньше 10 лет. Надеемся, что и этот поработает. Кнопки крупные, звук четкий, громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный. Работает без помех.Звук отличный. Панасоник всегда радовал своим качеством. Смонтирован на стене.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришëл в полной комплектности, поставил на зарядку, установил время, дату, занес номера в телефонную книгу, установил мелодию звонка. Все устраивает. Телефон хороший.
Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает,жалко ,что взяла без подсветки.В темноте телефон и не найти.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,но нет громкой связи, поэтому нас не устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Такой телефон стоит у нас в офисе. Простой, надёжный. Звук громкий. Выбор был очевиден.
Достоинства:
Комментарий:
звук звонка достаточной мощности, есть выбор мелодии, куча функций, в основном ненужных, собеседника слышно четко и громко, телефоном доволен, к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает, батарейки заряжает. Установкой проблем не было. Звук регулировать надо, чуть тише. Старый был тотже марки с двумя трубками.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, работает бесперебойно. ПОКУПКОЙ ДОВОЛЬНА.
Достоинства:
Комментарий:
Вид красивый, компактный, качество сборки отличное. Только начала пользоваться. Не понравились звуки звонков, очень резкие не приятные на слух. В остальном пока изучаю. На первый взгляд отличный телефон. Ранее пользовалась телефоном марки Philips.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон. был уже такой, прослужил долго.
Достоинства:
Комментарий:
был почти такой, но видно устал, этот встал чётко, работает пока отлично, посмотрим...
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, звук хороший,слышимость все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефончик, удобный! Все работает! Покупкой доволен. Свои функции выполняет на Ура!
Достоинства:
Комментарий:
Вообщем работает нормально, только тихий звук,покупал теще,ей нехватает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, соответствует уровню производителя
Достоинства:
Комментарий:
единственное достоинство это цвет (АРАНЖОВЫЙ) функционал так себе
Достоинства:
Комментарий:
товаром довольна, миленький, симпатичный, самое то, без всяких примудростей. Товаром довольна, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший. Пластик крепкий, в руке лежит хорошо. Покупался на работу, старый был точно таким же. Все устраивает. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
товар пришло хорошо упакованный, похожий был раньше. очень нравится удобно пользоватся
Достоинства:
Комментарий:
Телефон удобен в эксплуатации, у нас раньше был такой же, поэтому мы купили именно этой фирмы. Быстро настроили. Пока всё нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Разобраться в настройках просто.
Достоинства:
Комментарий:
слышно хорошо, всё работает, но непонятно почему при входящем звонке, после первого проигрыша, повторные начинают как-то прерываться
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Работает отлично. Нареканий нет)
Достоинства:
Комментарий:
Старая добрая модель. Покупала в расчете на надежность. По установившейся традиции уже два раза уронила на кафельный пол, телефон выстоял, продолжает работать исправно.
Достоинства:
Комментарий:
телефон мне понравился, очень красивый, надеюсь прослужит долго. товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,таких моделей уже не найти. Искала именно такую фирму,т к. старый уже отработал много лет верой и правдой. Телефонный мастер посоветовал купить такой же. Надеюсь, и этот телефон прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает,пока все хорошо.хотелось бы чтоб мелодии звука были приятнее,а так телефон хороший.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, упаковка целая, есть инструкция на русском языке. Единственный минус то, что нет громкой связи (честно говоря, думала, что эта функция есть на всех телефонах, поэтому сразу не обратила внимание)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, зарядку держит достаточно долго, работает без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Звук лучше , чем в сотовом. Работает исправно. Дизайн радует.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо. Упакован как положено. Комплект полный. Подключила без посторонней помощи, все понятно. У нас такой был раньше, отработал не меньше 10 лет. Надеемся, что и этот поработает. Кнопки крупные, звук четкий, громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный. Работает без помех.Звук отличный. Панасоник всегда радовал своим качеством. Смонтирован на стене.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришëл в полной комплектности, поставил на зарядку, установил время, дату, занес номера в телефонную книгу, установил мелодию звонка. Все устраивает. Телефон хороший.