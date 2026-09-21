Наушники Havit I62 Deep Blue
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702302
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, г.
280
Описание товара Наушники Havit I62 Deep Blue
Беспроводные полноразмерные накладные наушники Havit I62 – это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт. Они оснащены встроенными 40-мм динамиками, которые обеспечивают высококачественное стереозвучание и мощный бас. Благодаря улучшенной звукоизоляции, вы сможете легко изолироваться от внешнего шума и наслаждаться любимой музыкой без помех.
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Беспроводные полноразмерные накладные наушники Havit I62 – это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество звука и комфорт. Они оснащены встроенными 40-мм динамиками, которые обеспечивают высококачественное стереозвучание и мощный бас. Благодаря улучшенной звукоизоляции, вы сможете легко изолироваться от внешнего шума и наслаждаться любимой музыкой без помех.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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