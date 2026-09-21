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Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
26.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702214
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
26.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.5x26.5x33.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х26
Вес, кг.
9.4

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая

Микроволновая печь StarWind SMW4120 предназначена для приготовления, разморозки и разогрева пищи максимальным объемом до 20 литров. Прибор в белом корпусе характеризуется актуальным дизайном и не займет много места на кухне. Устройство оснащено механическим интуитивно понятным управлением и не требует специальных навыков от пользователя. Есть возможность активировать приготовление блюда в автоматическом режиме. В модели предусмотрен режим авторазморозки. Дверца СВЧ-печи открывается при помощи кнопки. За процессом готовки можно наблюдать через жаропрочное стекло. Эта микроволновая печь - это не только функциональный, но и стильный элемент вашей кухни, который быстро станет незаменимым помощником. С STARWIND ваши блюда будут всегда горячими и вкусными!

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW4120 20л. 700Вт белая




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
26.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.5x26.5x33.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь StarWind SMW4120 предназначена для приготовления, разморозки и разогрева пищи максимальным объемом до 20 литров. Прибор в белом корпусе характеризуется актуальным дизайном и не займет много места на кухне. Устройство оснащено механическим интуитивно понятным управлением и не требует специальных навыков от пользователя. Есть возможность активировать приготовление блюда в автоматическом режиме. В модели предусмотрен режим авторазморозки. Дверца СВЧ-печи открывается при помощи кнопки. За процессом готовки можно наблюдать через жаропрочное стекло. Эта микроволновая печь - это не только функциональный, но и стильный элемент вашей кухни, который быстро станет незаменимым помощником. С STARWIND ваши блюда будут всегда горячими и вкусными!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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