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Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный

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Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 1
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 2
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 3
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 4
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 5
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 6
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 7
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 8
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 9
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 10
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
800
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 1
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 2
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 3
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 4
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 5
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 6
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 7
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 8
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 9
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 10
  • Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702211
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85-95/100 °С
Мощность, Вт
800
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х22
Вес, кг.
2.82

Описание товара Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный

Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Объем, л
5
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Терморегулятор
да
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85-95/100 °С
Мощность, Вт
800
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термопот Starwind STP5741 5л. 800Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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