Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW5020 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь Starwind SMW5020 с камерой объемом 20 л и поворотным столом диаметром 24,5 см подойдет не только для подогрева и размораживания продуктов, но и для быстрого приготовления простых блюд. Электронная панель управления с сенсорными кнопками и цифровым дисплеем обеспечивает возможность точной настройки всех ключевых параметров. Прибор также оснащен защитой от случайного включения детьми. Электронное управление. Выбор необходимого режима, функции, мощности и времени работы с точностью до секунды осуществляется при помощи сенсорных кнопок и светящегося цифрового ЖК-дисплея. В режиме ожидания последний может использоваться в качестве часов. 10 уровней мощности. Возможность регулирования мощности с шагом 10% позволяет подобрать оптимальный уровень для приготовления и разогрева любого блюда. Экспресс-режим. Для быстрого разогрева в течение 15, 30, 60 и 120 секунд достаточно нажать кнопку «Экспресс» 1-4 и затем кнопку «Старт». 3-этапное приготовление. При помощи кнопки «Память» можно задать последовательное автоматическое выполнение трех заранее выбранных программ, включая режим разморозки. Отсрочка старта. Данная функция позволяет запустить заранее выбранную программу с таким расчетом, чтобы процесс готовки завершился в нужное время. Разморозка по времени и весу. Функционал модели позволяет подобрать наиболее подходящее время воздействия в зависимости от веса и типа продуктов для эффективного и бережного размораживания. Защита от детей. Длительное нажатие на кнопку «Отмена» заблокирует все остальные, исключив случайное включение прибора детьми. Микроволновая печь Starwind SMW5020 удачно сочетает в себе компактность, функциональность и стильный дизайн. Широкий выбор программ и режимов позволяет приготовить блюда даже из замороженных продуктов к назначенному времени, варьируя мощность и время воздействия микроволн на разных этапах. Наличие экспресс-режима обеспечивает возможность запуска быстрого разогрева нажатием лишь двух кнопок, а функция защитной блокировки способствует безопасности эксплуатации.