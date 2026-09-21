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Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий купить с доставкой в Москве
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Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий

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Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 1
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 2
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 3
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 4
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 5
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 6
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 7
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 8
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 9
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 10
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 11
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 12
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 13
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 14
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 15
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 16
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 17
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 18
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 19
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 20
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 21
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 22
Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 1
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 2
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 3
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 4
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 5
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 6
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 7
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 8
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 9
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 10
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 11
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 12
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 13
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 14
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 15
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 16
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 17
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 18
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 19
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 20
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 21
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 22
  • Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702199
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.2 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х32х32
Вес, кг.
4

Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий

Многофункциональный планетарный миксер Starwind SPM2252 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Это мощный и эффективный инструмент для взбивания и смешивания различных ингредиентов. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, который обеспечивает надежность и долговечность устройства. Чаша миксера выполнена из нержавеющей стали объемом 4.2 литра, благодаря чему можно готовить большие порции продуктов. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость миксера во время работы. Starwind SPM2252 оснащен двигателем мощностью 1500 Вт. 10 скоростей вращения позволяют выбрать оптимальный режим работы для каждого вида продуктов. Импульсный режим позволяет контролировать процесс смешивания или взбивания. Обод с защитой от разбрызгивания и окном для добавления ингредиентов не только обеспечивает чистоту во время работы, но и предоставляет полезные возможности: аккуратно разделяйте белки и желтки, разрезайте тесто, не повреждая стол, и храните насадки на миксере. В комплект входят три насадки: венчик для взбивания белков, сливок и жидкого теста, крюк для замеса густого теста и лопатка для перемешивания густых ингредиентов. Насадки изготовлены из прочного металла, что гарантирует их долговечность.

Отзывы о товаре Миксер планетарный Starwind SPM2252 1500Вт синий




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
синий
Мощность, Вт
1500
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Вращение чаши
да
Турборежим
нет
Длина сетевого шнура
1
Чаша
Да
Развернуть
Материал чаши
нержавеющая сталь
Объем чаши, л
4.2 л
Количество насадок
3
Насадки
насадка-крюк, насадка-венчик, насадка-лопатка
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный планетарный миксер Starwind SPM2252 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Это мощный и эффективный инструмент для взбивания и смешивания различных ингредиентов. Корпус миксера выполнен из прочного пластика, который обеспечивает надежность и долговечность устройства. Чаша миксера выполнена из нержавеющей стали объемом 4.2 литра, благодаря чему можно готовить большие порции продуктов. Прорезиненные ножки обеспечивают устойчивость миксера во время работы. Starwind SPM2252 оснащен двигателем мощностью 1500 Вт. 10 скоростей вращения позволяют выбрать оптимальный режим работы для каждого вида продуктов. Импульсный режим позволяет контролировать процесс смешивания или взбивания. Обод с защитой от разбрызгивания и окном для добавления ингредиентов не только обеспечивает чистоту во время работы, но и предоставляет полезные возможности: аккуратно разделяйте белки и желтки, разрезайте тесто, не повреждая стол, и храните насадки на миксере. В комплект входят три насадки: венчик для взбивания белков, сливок и жидкого теста, крюк для замеса густого теста и лопатка для перемешивания густых ингредиентов. Насадки изготовлены из прочного металла, что гарантирует их долговечность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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