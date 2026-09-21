Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
пластик
Цвет
фиолетовый
Мощность, Вт
1300
Импульсный режим
да
Число скоростей
10
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702190
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Описание товара Миксер планетарный Starwind SPM6162 1300Вт лавандовый
Миксер планетарный StarWind SPM6162 станет практически незаменимым помощником в вашем доме или квартире. Этот бытовой прибор создан с учетом всех современных технологий, пользоваться устройством – сплошное удовольствие. Техника сразу привлекает к себе внимание футуристичным дизайном, корпус лавандового цвета приковывает взгляды гостей. Мощность планетарного миксера составляет 1300 Ватт, а объем предусмотренной в конструкции емкости – 4.5 литра. Бытовой прибор изготовлен из высокопрочной пластмассы, а чаша – на основе нержавейки. В комплекте предусмотрены три насадки, крюк для теста, удобный венчик, а также лопатка.
Миксер планетарный StarWind SPM6162 станет практически незаменимым помощником в вашем доме или квартире. Этот бытовой прибор создан с учетом всех современных технологий, пользоваться устройством – сплошное удовольствие. Техника сразу привлекает к себе внимание футуристичным дизайном, корпус лавандового цвета приковывает взгляды гостей. Мощность планетарного миксера составляет 1300 Ватт, а объем предусмотренной в конструкции емкости – 4.5 литра. Бытовой прибор изготовлен из высокопрочной пластмассы, а чаша – на основе нержавейки. В комплекте предусмотрены три насадки, крюк для теста, удобный венчик, а также лопатка.
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