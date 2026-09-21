Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702064
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
9х8х4
Вес, г.
80
Описание товара Наушники SONY WF-C510 (WF-C510/BCE) Black
Наушники TWS Sony WF-C510 черного цвета являются внутриканальными. Они обладают микрофоном на корпусе для общения без телефона и дополнительной гарнитуры. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.3 и имеет радиус действия до 10 метров. Модель работает на одном заряде до 11 часов. Гарнитурой можно управлять со смартфона с помощью приложения Sony ; Headphones Connect.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Наушники TWS Sony WF-C510 черного цвета являются внутриканальными. Они обладают микрофоном на корпусе для общения без телефона и дополнительной гарнитуры. Устройство поддерживает Bluetooth версии 5.3 и имеет радиус действия до 10 метров. Модель работает на одном заряде до 11 часов. Гарнитурой можно управлять со смартфона с помощью приложения Sony ; Headphones Connect.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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