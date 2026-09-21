Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm RLM18X33B-40 5133004306
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701981
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
250 м2
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х38х38
Вес, кг.
11.74
Описание товара Газонокосилка RYOBI ONE+ 33cm RLM18X33B-40 5133004306
Газонокосилка за один проход оставляет полосу шириной 33 см. Измельчение травы. Модель имеет функцию мульчирования для измельчения травы любой жесткости с выбросом назад. Комфорт пользователя. Высота рукояти легко и просто настраивается под рост оператора. Питание от аккумулятора. Косилка малошумна и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать аппарат даже в общественных местах. Не требует обслуживания.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Рекомендуемая площадь обработки
250 м2
Самоходная
нет
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
35
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
65
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Газонокосилка за один проход оставляет полосу шириной 33 см. Измельчение травы. Модель имеет функцию мульчирования для измельчения травы любой жесткости с выбросом назад. Комфорт пользователя. Высота рукояти легко и просто настраивается под рост оператора. Питание от аккумулятора. Косилка малошумна и не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать аппарат даже в общественных местах. Не требует обслуживания.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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