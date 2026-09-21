Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойки высокого давления
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Функция автоматического отключения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701975
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
120
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
310
Высота, см
515
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х48х32
Вес, кг.
11
Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367
Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Мойки высокого давления
Максимальное давление
120
Грязевая фреза комплекте
да
Производительность
25200
Подогрев воды
да
Забор воды
да
Насадки
да
Возможность использовать моющее средство
да
Функция автоматического отключения
да
Ширина, см
310
Высота, см
515
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Страна производитель
Китай
Мойка высокого давления Ryobi RY120PWA 5133005367 предназначена для домашнего использования. Применяется для очистки машин, транспортных средств, инструментов, фасадов, террас, полов и бетонных дорожек путем удаления стойких загрязнений с использованием чистой воды с или без чистящего моющего средства.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Зубр, PATRIOT, Karcher, BORT
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