Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Мощность двигателя
1400
Производительность, л/ч
390
Длина шланга
5 м
Подогрев воды
нет
Минимальное рабочее давление, Бар
100
Максимальное рабочее давление, Бар
100
Источник питания
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701973
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Описание товара Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363
Ryobi RY100PWA - переносная моечная машина производительностью 390 л/ч. Она снабжена надежной алюминиевой помпой, нагнетающей воду под давлением до 100 бар. Эта модель прекрасно подойдет для обслуживания большого загородного дома с гаражом и уличной мебелью.
Конструктивные достоинства мойки высокого давления Риоби РИ100ПВA
Удобная переноска за высокую узкую рукоятку.
Наличие креплений для размещения пистолета, шланга и насадок.
Подача моющего средства из встроенного бака.
Свободное перемещение ввиду большой длины (5 м) шланга.
Простое управление поворотным переключателем.
Позиция укомплектована копьем с удлинителем.
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Вся клининговая техника реализуется нами с гарантией. Также мы предлагаем:
Консультироваться у опытных менеджеров нашего магазина.
Оформлять доставку заказа по территории Беларуси.
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Чтобы узнать больше и оформить заказ, свяжитесь с нами удобным для себя способом.
Ryobi RY100PWA - переносная моечная машина производительностью 390 л/ч. Она снабжена надежной алюминиевой помпой, нагнетающей воду под давлением до 100 бар. Эта модель прекрасно подойдет для обслуживания большого загородного дома с гаражом и уличной мебелью.
Конструктивные достоинства мойки высокого давления Риоби РИ100ПВA
Удобная переноска за высокую узкую рукоятку.
Наличие креплений для размещения пистолета, шланга и насадок.
Подача моющего средства из встроенного бака.
Свободное перемещение ввиду большой длины (5 м) шланга.
Простое управление поворотным переключателем.
Позиция укомплектована копьем с удлинителем.
Купить мойку высокого давления Ryobi RY100PWA в магазине Agrox
Вся клининговая техника реализуется нами с гарантией. Также мы предлагаем:
Консультироваться у опытных менеджеров нашего магазина.
Оформлять доставку заказа по территории Беларуси.
Пользоваться скидкой для постоянных клиентов Agrox.
Чтобы узнать больше и оформить заказ, свяжитесь с нами удобным для себя способом.
Мойка высокого давления Ryobi RY100PWA 5133005363 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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