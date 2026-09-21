Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701424
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х10х5
Вес, г.
180
Описание товара Наушники JBL Tune Beam Ghost 2 (JBLTBEAM2GMAE) Purple
Наушники TWS JBL Tune Beam 2 фиолетового цвета имеют влагозащитный корпус и могут использоваться на улице, в тренажерном зале, во время бега. Аккумуляторы обеспечивают работу без подзарядки до 12 часов. С кейсом гарнитуру можно использовать в течение 48 часов. Модель получила 10-мм динамические мембраны и играет чистый, естественный звук на низких и высоких частотах. Активная система шумоподавления обеспечивает полную или частичную изоляцию от внешних шумов: уровень ее работы можно настраивать под себя.
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Наушники TWS JBL Tune Beam 2 фиолетового цвета имеют влагозащитный корпус и могут использоваться на улице, в тренажерном зале, во время бега. Аккумуляторы обеспечивают работу без подзарядки до 12 часов. С кейсом гарнитуру можно использовать в течение 48 часов. Модель получила 10-мм динамические мембраны и играет чистый, естественный звук на низких и высоких частотах. Активная система шумоподавления обеспечивает полную или частичную изоляцию от внешних шумов: уровень ее работы можно настраивать под себя.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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