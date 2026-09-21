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Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue

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Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 1
Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 2
Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 3
Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 4
Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 5
Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 6
Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 1
  • Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 2
  • Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 3
  • Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 4
  • Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 5
  • Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 6
  • Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701413
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
синий
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х6
Вес, г.
390

Описание товара Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue

Представляем стильные и функциональные наушники JBL, выполненные в элегантном синем цвете. Эти современные накладные наушники обеспечивают высочайшее качество звука, а наличие микрофона позволяет без труда совершать звонки и управлять голосовыми командами. Одним из главных преимуществ данной модели является система активного шумоподавления, которая позволяет окунуться в мир музыки или сконцентрироваться на работе, отсекая все посторонние звуки. Наушники также предлагают гибкость в использовании благодаря их универсальности: вы можете выбрать проводное подключение через разъём jack 3.5 mm или насладиться свободой беспроводной связи через Bluetooth. Эти наушники идеально подходят для использования в пути благодаря своей складной конструкции, позволяющей компактно сложить их и легко переносить. Отсоединяемый кабель добавляет дополнительное удобство и делает транспортировку еще более простой. Наушники JBL сочетают в себе передовые технологии, комфорт и стиль, предлагая непревзойденный аудиальный опыт для любого пользователя.

Отзывы о товаре Наушники JBL JR470NC (JBLJR470NCBLU) Blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
синий
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Представляем стильные и функциональные наушники JBL, выполненные в элегантном синем цвете. Эти современные накладные наушники обеспечивают высочайшее качество звука, а наличие микрофона позволяет без труда совершать звонки и управлять голосовыми командами. Одним из главных преимуществ данной модели является система активного шумоподавления, которая позволяет окунуться в мир музыки или сконцентрироваться на работе, отсекая все посторонние звуки. Наушники также предлагают гибкость в использовании благодаря их универсальности: вы можете выбрать проводное подключение через разъём jack 3.5 mm или насладиться свободой беспроводной связи через Bluetooth. Эти наушники идеально подходят для использования в пути благодаря своей складной конструкции, позволяющей компактно сложить их и легко переносить. Отсоединяемый кабель добавляет дополнительное удобство и делает транспортировку еще более простой. Наушники JBL сочетают в себе передовые технологии, комфорт и стиль, предлагая непревзойденный аудиальный опыт для любого пользователя.
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Доставка
Отзывы


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