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Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка

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Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - фото 1
Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - фото 2
Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - фото 3
Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Karaoke Moon
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - фото 1
  • Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - фото 2
  • Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - фото 3
  • Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699243
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863171834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Karaoke Moon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Where The Names Are Real, No Surprise, What Goes Up, Jim Morrison, Jacky N., Zero One Code, Hands Of A Clock, The Winning Numbers, I Want More, Emely
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка

Warhaus, сольный проект Маартена Деволдере, возвращается со своим четвертым студийным альбомом: "Karaoke Moon". Деволдере написал более 50 песен за два года, прошедших с предыдущего альбома Warhaus "Ha Ha Heartbreak". Но что сказал продюсер Джаспер Мекельберг, когда он представил ему демо? "Ты можешь сделать лучше, чем это". Затем две музыкальные родственные души провели девять интенсивных месяцев в студии на чердаке в Брюгге. Результатом стал самый захватывающий альбом Warhaus на сегодняшний день.

Отзывы о товаре Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863171834]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
Karaoke Moon
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Where The Names Are Real, No Surprise, What Goes Up, Jim Morrison, Jacky N., Zero One Code, Hands Of A Clock, The Winning Numbers, I Want More, Emely
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Бельгия
Описание
Warhaus, сольный проект Маартена Деволдере, возвращается со своим четвертым студийным альбомом: "Karaoke Moon". Деволдере написал более 50 песен за два года, прошедших с предыдущего альбома Warhaus "Ha Ha Heartbreak". Но что сказал продюсер Джаспер Мекельберг, когда он представил ему демо? "Ты можешь сделать лучше, чем это". Затем две музыкальные родственные души провели девять интенсивных месяцев в студии на чердаке в Брюгге. Результатом стал самый захватывающий альбом Warhaus на сегодняшний день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Warhaus - Karaoke Moon (5400863171834) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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